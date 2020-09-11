Папа Франциск считает, что удовольствие от хорошей еды и секса исходит напрямую от Бога - СМИ
19:20 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Папа Римский Франциск считает, что удовольствие от хорошей еды и секса исходит напрямую от Бога. Понтифика цитирует Франс-24. Как объяснил Папа Франциск, удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, а сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь прекраснее и обеспечить выживание человечества. Эхо Москвы
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