Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России–2019»
17:35 11.09.2020
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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» в третий раз стал обладателем ежегодной национальной премии. За двадцатилетнюю историю этого престижного конкурса автомобили ГАЗ побеждали в нем семь раз – больше, чем любой другой российский автомобильный бренд.
Основными факторами, которые оказали влияние на предпочтения потребителей в номинации фургоны, стали сочетание функциональности и комфорта, богатой базовой комплектации с самой низкой ценой в своем классе.
«Победа в конкурсе «Автомобиль года в России» стала прекрасным подарком к юбилею нашей флагманской модели, - сказал Андрей Софонов, управляющий директор Горьковского автомобильного завода. - В этом году мы отмечаем 25-летие схода с конвейера Горьковского автозавода первого фургона «Газель». Сегодня это совсем другой автомобиль, за это время произошла не одна смена поколений. Но и тогда, и сейчас разработанный и сделанный в Нижнем Новгороде фургон остаётся самым востребованным у деловой аудитории, самым эффективным с точки зрения бизнеса, самым доступным для потребителей и наиболее подходящим для российского климата и российских дорог».
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