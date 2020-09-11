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Делегация ОЗХО посещала "Шарите" и получила анализы Навального - Spiegel

20:40 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику "Шарите" и получила анализы блогера Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал "Шпигель".

По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку. Делегация ОЗХО, по данным "Шпигеля", в выходные нанесла визит в "Шарите", где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.

Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка".

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