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Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились о дипотношениях - заявление

21:20 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении, которое в пятницу разместил у себя на странице в "Твиттере" глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках телефонного разговора сегодня договорились об установлении полноценных дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном, - отмечается в документе. - Это исторический прорыв для дальнейшего мира на Ближнем Востоке. Завязывание прямого диалога и отношений между двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные изменения в регионе, укрепит стабильность, безопасность и обеспечит процветание на Ближнем Востоке".

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