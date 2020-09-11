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США, Сербия и непризнанное Косово выдвинуты на Нобелевскую премию мира

22:40 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский депутат Магнус Якобссон выдвинул правительства США, Сербии и непризнанного Косова на Нобелевскую премию мира за соглашение о нормализации экономических отношений, подписанное в Вашингтоне 4 сентября. Об этом политик сообщил в своем "Твиттере" в пятницу, приложив официальный запрос.

"Я выдвинул правительства США, [непризнанного] Косова и Сербии на получение Нобелевской премии мира за их совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме", - написал шведский депутат.

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