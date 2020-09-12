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В Ростовской области явка избирателей в первый день составила 13,1% - ЦИК

12:15 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей в первый день голосования в Ростовской области, где жители выбирают главу региона, составила 13,1%, сообщается на информационном ресурсе избирательной комиссии области.

"В Ростовской области 11 сентября в выборах губернатора приняли участие 13,1% избирателей - более 400 тысяч жителей Дона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Избиратели могут проголосовать как на участке, так и на дому.

В пятницу в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

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