В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что самая высокая явка на выборах высших должностных лиц регионов РФ в первый день голосования 11 сентября зафиксирована в Республике Татарстан.

"Что касается выборов высших должностных лиц за первый день у нас, если говорить о явке, самая высокая была в Татарстане - 27,52%. Самая низкая явка в Иркутской области - там досрочные выборы губернатора - 8,11%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

По ее словам, на выборах в законодательные и представительные органы субъектов РФ самая высокая явка зафиксирована в Белгородской области - 24,12%, а самая низкая - в Новосибирской области - 7,08%. "Но это такие данные, промежуточные пока", - добавила глава ЦИК.