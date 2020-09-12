100-миллионного пассажира перевезли МЦД за 9,5 месяцев со дня открытия - Собянин
12:20 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100-миллионного пассажира за 9,5 месяцев со дня открытия железнодорожного проекта, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"МЦД перевезли 100-миллионного пассажира, а ведь прошло всего 9,5 месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии. Сейчас поток восстановился на 80%. Мы продолжаем повышать качество обслуживания на МЦД", - сказал мэр.
Собянин уточнил, что уже обновлены все поезда на диаметре МЦД-2, до конца года будут обновлены на МЦД-1. "На двух диаметрах построили и реконструировали девять мини- вокзалов. Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и РЖД вовсю работаем над D3, D4 и D5", - сообщил градоначальник.
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