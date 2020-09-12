По нацпроекту "Демография" до 1,6 млн семей получают выплаты на детей до 3 лет - Минтруд

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплаты на детей до трех лет по нацпроекту "Демография" получат почти 1,6 млн семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме молодых семей в субботу.

"Выплаты на первого ребенка получают свыше 880 тысяч семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Почти 180 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Еще порядка 540 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов", - сказала Баталина.

В министерстве уточнили ТАСС, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". "Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов", - добавили в Минтруде.