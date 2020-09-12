В Париже перед манифестациями "желтых жилетов" полиция задержала более 80 человек

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции и жандармерии задержали в Париже 81 человека при проведении проверок перед началом манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщила в субботу парижская префектура.

"Среди задержанных фигурируют люди, у которых найдены предметы, недопустимые при проведении манифестаций", - уточняется в заявлении. Речь идет об отвертках, кусачках и пассатижах. Также обнаружены один пистолет и несколько ножей. Изъяты противогазы и черные маски, с помощью которых протестующие намеревались скрывать лица.

Около двух десятков человек уже оштрафованы за нарушение закона. По сведениям телеканала Бэ-эф-эм, изъяты также тяжелые предметы, которые могут использоваться для того, чтобы бросать их в стражей порядка, - камни, металлические шары для игры в петанк. Несколько человек задержаны за то, что отказались предъявлять документы.

В Париже в субботу разрешены две манифестации, обе должны пройти в северной части города, выше Елисейских полей и Лувра. Речь идет о Биржевой площади, от которой колонна манифестантов должна после 12:00 (13.00 мск) проследовать к западной окраине города, а также о площади Ваграм у западной границы Парижа и одноименной улице, идущей в сторону центра. В настоящее время, как убедился корр. ТАСС, на Биржевой площади уже собрались несколько сотен "желтых жилетов". Они ведут себя спокойно. На площади Ваграм участников манифестации гораздо меньше. Оттуда колонна должна проследовать в сторону Монмартра начиная с 13:00 (14:00 мск).