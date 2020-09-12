В отношении политики у церкви и духовенства должна быть нейтральная позиция - митрополит Вениамин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церковь и духовенство должны занимать нейтральную позицию в отношении политики и способствовать примирению. С такой позицией новый предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Вениамин выступил в интервью телеканалу RT, транслировавшемся в субботу.

"Думается, что позиция церкви должна быть нейтральной, церковь должна быть местом встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов", - сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

По словам митрополита Вениамина, позиция церкви должна, с одной стороны, быть "нейтральной и служащей примирению сторон", с другой стороны, заключаться в том, чтобы "ненавязчиво, некатегорично, но с любовью, заботой возвещать слово Божье, говорить, где правда и ложь, где грех, где добродетель, и как постараться в этой ситуации с помощью добродетели найти возврат к прошлой спокойной, мирной Беларуси".

"Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием?" - сказал митрополит.