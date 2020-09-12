Компанию Disney попросили объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна и найм местной рабочей силы на съемках "Мулан"
14:20 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа конгрессменов США из обеих партий во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио (от штата Флорида) направила письмо генеральному директору американской корпорации The Walt Disney Company ("Уолт Дисней кампани") Бобу Чапеку с требованием объяснить сотрудничество компании с органами безопасности Синьцзян- Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР в рамках съемок фильма "Мулан" (Mulan). Соответствующее сообщение в субботу было опубликовано на сайте Рубио.
"Решение снимать части "Мулан" в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды [является] молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду", - приводится в заявлении текст письма.
В обращении политики затронули десять ключевых положений, в том числе вопрос об использовании в ходе съемок кинокартины местной рабочей силы, вопросы относительно осведомленности руководства корпорации о действиях правительства КНР в СУАР и другие.
К инициативе присоединились 18 сенаторов и членов Палаты представителей, среди которых в том числе сенаторы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Тед Круз (Техас).
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