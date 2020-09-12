В Москве явка на онлайн-голосование превысила 90%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - превысила 90%, бюллетени получили почти 4,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корр. ТАСС.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. В субботу на 13:39 мск явка составила 90,01%, выдано 4 368 бюллетеней.

Как сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании проходил с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос онлайн до 20:00 12 сентября смогут 4 853 москвича, заранее подавших соответствующие заявки. В основной день выборов, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на избирательных участках двух округов.