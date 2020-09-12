0
0
51
НОВОСТИ

В Москве явка на онлайн-голосование превысила 90%

14:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - превысила 90%, бюллетени получили почти 4,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корр. ТАСС.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы. В субботу на 13:39 мск явка составила 90,01%, выдано 4 368 бюллетеней.

Как сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании проходил с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос онлайн до 20:00 12 сентября смогут 4 853 москвича, заранее подавших соответствующие заявки. В основной день выборов, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на избирательных участках двух округов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 12.09.2020
Компанию Disney попросили объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна и найм местной рабочей силы на съемках "Мулан"
0
20
14:10 12.09.2020
В Москве на территории Центра им. Хруничева обнаружили снаряд времен ВОВ - Роскосмос
0
42
13:20 12.09.2020
В отношении политики у церкви и духовенства должна быть нейтральная позиция - митрополит Вениамин
0
142
13:15 12.09.2020
В Париже перед манифестациями "желтых жилетов" полиция задержала более 80 человек
0
140
13:10 12.09.2020
По нацпроекту "Демография" до 1,6 млн семей получают выплаты на детей до 3 лет - Минтруд
0
130
12:40 12.09.2020
В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК
0
171
12:20 12.09.2020
100-миллионного пассажира перевезли МЦД за 9,5 месяцев со дня открытия - Собянин
0
184
12:15 12.09.2020
В Ростовской области явка избирателей в первый день составила 13,1% - ЦИК
0
186
12:00 12.09.2020
На сумму около 8 млрд рублей выделены гранты президента на креативные индустрии
0
181
22:40 11.09.2020
США, Сербия и непризнанное Косово выдвинуты на Нобелевскую премию мира
0
710

Возврат к списку