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В Москве на территории Центра им. Хруничева обнаружили снаряд времен ВОВ - Роскосмос

14:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центре Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), территория компании оцеплена. Об этом сообщили в субботу в госкорпорации "Роскосмос".

"На территории московской площадки Центра им. Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76-мм времен Великой Отечественной войны", - сказали в Роскосмосе.

В корпорации отметили, что территория предприятия оцеплена, прибыли экстренные службы. "В ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра "Лидер" МЧС России", - добавили там.

Ранее об обнаружении снаряда на территории Центра имени Хруничева в Москве ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС РФ агентству не подтвердили, что ведомственный Центр "Лидер" задействован в работах по извлечению и утилизации снаряда. Заявка на эту операцию в МЧС не поступало. В работах задействованы военные специалисты.

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