На одном участке в Нижнем Новгороде результаты досрочного голосования признаны недействительными - ЦИК
14:40 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты досрочного голосования на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде при голосовании на выборах в гордуму признаны недействительными из-за нарушений, которые допустили члены комиссии. Об этом сообщила в субботу председатель облизбиркома Маргарита Красилевская в ходе заседания ЦИК.
В пятницу наблюдатели от партии "Новые люди", представители которой баллотируются в гордуму Нижнего Новгорода, зафиксировали на видео возможное нарушение на избирательном участке, в ходе которого одна из представителей УИК якобы подменила папку со списками избирателей.
"Мы тщательно посмотрели ролик, провели детальную проверку совместно с избирательной комиссией Нижнего Новгорода. <...> Нами было установлено, что в процессе голосования явно были совершены какие-то манипуляции с избирательными документами заместителем председателя УИК. Так как непреложным приоритетом для нас является легитимность процесса голосования, было принято решение признать бюллетени досрочного голосования за 11 сентября [на участке] недействительными и не учитывать их при подсчете голосов после окончания голосования", - сказала Красилевская.
Она добавила, что в связи с нарушениями избирком обратился в правоохранительные органы. "По действиям председателя и зампредседателя УИК мы продолжим работу с привлечением правоохранительных органов и со всей строгостью будем проверять продемонстрированные в ролике действия", - отметила Красилевская.
НОВОСТИ
- 15:30 12.09.2020
- В центре Минска женщины собираются на "самый громкий и массовый марш"
- 15:10 12.09.2020
- На выплату пособий по безработице выделят еще 35,3 млрд рублей - постановление
- 15:06 12.09.2020
- Общественный штаб: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования не зафиксировано
- 15:00 12.09.2020
- В Орле на участке № 3 аннулировали бюллетени о досрочном голосовании со 2 по 10 сентября - ЦИК
- 14:20 12.09.2020
- Компанию Disney попросили объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна и найм местной рабочей силы на съемках "Мулан"
- 14:10 12.09.2020
- В Москве на территории Центра им. Хруничева обнаружили снаряд времен ВОВ - Роскосмос
- 14:00 12.09.2020
- В Москве явка на онлайн-голосование превысила 90%
- 13:20 12.09.2020
- В отношении политики у церкви и духовенства должна быть нейтральная позиция - митрополит Вениамин
- 13:15 12.09.2020
- В Париже перед манифестациями "желтых жилетов" полиция задержала более 80 человек
- 13:10 12.09.2020
- По нацпроекту "Демография" до 1,6 млн семей получают выплаты на детей до 3 лет - Минтруд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать