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На одном участке в Нижнем Новгороде результаты досрочного голосования признаны недействительными - ЦИК

14:40 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты досрочного голосования на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде при голосовании на выборах в гордуму признаны недействительными из-за нарушений, которые допустили члены комиссии. Об этом сообщила в субботу председатель облизбиркома Маргарита Красилевская в ходе заседания ЦИК.

В пятницу наблюдатели от партии "Новые люди", представители которой баллотируются в гордуму Нижнего Новгорода, зафиксировали на видео возможное нарушение на избирательном участке, в ходе которого одна из представителей УИК якобы подменила папку со списками избирателей.

"Мы тщательно посмотрели ролик, провели детальную проверку совместно с избирательной комиссией Нижнего Новгорода. <...> Нами было установлено, что в процессе голосования явно были совершены какие-то манипуляции с избирательными документами заместителем председателя УИК. Так как непреложным приоритетом для нас является легитимность процесса голосования, было принято решение признать бюллетени досрочного голосования за 11 сентября [на участке] недействительными и не учитывать их при подсчете голосов после окончания голосования", - сказала Красилевская.

Она добавила, что в связи с нарушениями избирком обратился в правоохранительные органы. "По действиям председателя и зампредседателя УИК мы продолжим работу с привлечением правоохранительных органов и со всей строгостью будем проверять продемонстрированные в ролике действия", - отметила Красилевская.

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