В Орле на участке № 3 аннулировали бюллетени о досрочном голосовании со 2 по 10 сентября - ЦИК
15:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирательная комиссия Орловской области признала не действительными все бюллетени о досрочном голосовании со 2 по 10 сентября на участке № 3 в Орле. Причиной тому стало отсутствие в списках избирателей подписей о получении бюллетеней и отметки о их досрочном голосовании, сообщила председатель Орловской областной избирательной комиссии Людмила Маркина в субботу во время видеосвязи информационным центром ЦИК России.
"Принято решение, что все отметки избирателей [на участке № 3 в Орле], проголосовавших досрочно в период с 2 по 10 сентября включительно, признать недействительными. <...> Все бюллетени, которые признаны не действительными, не будут использовать в подсчете голосов. Оценка действиям членам участковой избирательной комиссии, которые допустили данное нарушение при работе организации досрочного голосования, будет также дана сотрудниками правоохранительных органов", - сказала Маркина.
Она пояснила, что в Орловской области досрочное голосование организовано смешанным образом: со 2 по 10 сентября избиратели голосовали с использованием конвертов, а со вчерашнего дня в регионе приступили к организации досрочного голосования, как и во всей стране страна - с 08:00 и 20:00 часов.
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