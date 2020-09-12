На выплату пособий по безработице выделят еще 35,3 млрд рублей - постановление
15:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении еще 35,3 млрд рублей на выплату пособий по безработице. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.
"До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки", - указали в пресс-службе.
Роструду поручено проконтролировать эффективность расходования средст. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.
"Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства", - отмечается в сообщении пресс-службы.
На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей, в зависимости от категории получателя.
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