Общественный штаб: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования не зафиксировано

15:06

В Москве к полудню второго дня голосования не зафиксировано нарушений правил онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов. По данным заместителя руководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, руководителя группы разбора ОШ Ольги Кирилловой, "работа идет в традиционном формате" Напомним, процесс электронного голосования идёт с 8. 00 11 сентября и будет продолжаться до 20.00 12 сентября. Голосовать на участках при помощи бумажных бюллетеней москвичи смогут 13 сентября. В Бабушкинском округе и Марьине выбирают двух муниципальных депутатов, которые займут освободившиеся места в районных советов.

За процессом электронного голосования следят эксперты Общественного штаба, они же будут контролировать ситуацию на избирательных участках 13 сентября.