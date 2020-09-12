Общественный штаб: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования не зафиксировано
15:06 12.09.2020
В Москве к полудню второго дня голосования не зафиксировано нарушений правил онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов. По данным заместителя руководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, руководителя группы разбора ОШ Ольги Кирилловой, "работа идет в традиционном формате" Напомним, процесс электронного голосования идёт с 8. 00 11 сентября и будет продолжаться до 20.00 12 сентября. Голосовать на участках при помощи бумажных бюллетеней москвичи смогут 13 сентября. В Бабушкинском округе и Марьине выбирают двух муниципальных депутатов, которые займут освободившиеся места в районных советов.
За процессом электронного голосования следят эксперты Общественного штаба, они же будут контролировать ситуацию на избирательных участках 13 сентября.
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