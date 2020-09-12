В центре Минска женщины собираются на "самый громкий и массовый марш"
15:30 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщины собираются на площади Свободы в центре белорусской столицы, там по призыву оппозиции начинается "самый громкий и массовый женский марш". Накануне организаторы рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных беларусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".
Сейчас, как передает корр. ТАСС с места события, на площади собрались уже порядка 200 человек. У некоторых женщин на плечи накинуты бело-красно-белые флаги. Милиция дежурит на площади, но не вмешивается в происходящие. Сотрудники лишь предупреждают собравшихся о незаконности участия в акции и просят разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяют наличие аккредитации.
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