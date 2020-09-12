Телеканал "Беларусь-1" утверждает, что акции протеста оппозиции ﻿финансирует компания PandaDoc

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский филиал зарегистрированной в США компании по производству программного обеспечения PandaDoc ("ПандаДок") использовался для финансирования организаторов акций протеста белорусской оппозиции. С таким утверждением выступил в субботу государственный телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в минском офисе компании, расследуя дело о хищении средств.

По данным белорусского телеканала, в ноябре 2019 года к директору ООО "ПандаДок" (белорусский филиал компании) Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса PandaDoc Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь организации "Центр по продвижению прав женщин". Он сослался на то, что компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации, передает "Беларусь-1".

По данным телеканала, учредителем и одним из руководителей Центра продвижения прав женщин является Александра Дикан. Как отмечает "Беларусь-1", она является супругой одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга основателя компании Никиты Теплоухова, известного также как Микита Микадо.