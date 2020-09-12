В Минске задержали около 30 участниц акции протеста
16:20 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 30 участниц акции протеста, которую белорусская оппозиция призвала провести в субботу на площади Свободы в центре Минска.
Как передает корр. ТАСС с места событий, участницы демонстрации начали в субботу собираться на площади Свободы по призыву оппозиции, которая обещала провести "самый громкий и массовый женский марш". Накануне организаторы рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".
На площади собрались около 200 человек. У некоторых женщин на плечи были накинуты бело-красно-белые флаги. Сначала милиция не вмешивалась в происходящие, ее сотрудники лишь предупреждали собравшихся о незаконности участия в акции и просили разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяли наличие аккредитации.
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