Во время испытательного полета ракета компании Astra не смогла достичь околоземной орбиты
17:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета-носитель, разработанная американской компанией Astra ("Астра"), не смогла достичь околоземной орбиты в ходе испытательного запуска с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска). Об этом сообщается в субботу в "Твиттере" компании.
"Удачный старт и начало полета, который, к сожалению, был прерван на этапе работы двигателей первой ступени", - говорится в заявлении. Запуск ракеты, получившей обозначение "3.1", проводился без полезной нагрузки. "Как отмечалось ранее, мы рассчитываем, что нам понадобится три попытки, чтобы достичь околоземной орбиты", - указывается в пресс-релизе, опубликованном позднее на сайте Astra.
"На раннем этапе полета система навигации могла дать сбой, который привел к небольшому отклонению ракеты от заданной траектории, в связи с чем было решено в управляемом режиме отключить двигатели с помощью системы безопасности полета, - подчеркнули в компании. - Мы не выполнили все поставленные цели, но получили опыт и собрали большое количество важных данных".
Ракета-носитель компании Astra имеет длину около 10 метров, она предназначена для вывода малых спутников на низкую орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.
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