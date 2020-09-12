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В Париже в день манифестаций "желтых жилетов" полиция задержала 200 человек

17:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 200 человек в рамках наведения порядка во время манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщили полицейская префектура и прокуратура города на своих страницах в "Твиттере", уточнив, что под стражу взяты 78 человек. В стране проходит общенациональный день протеста "желтых жилетов", первый после завершения периода летних отпусков.

В настоящее время беспорядки продолжаются в 17-м округе Парижа, на западе города. В них, по данным телеканала "Си- ньюс", участвуют от 80 до 100 хулиганов.

Радикалы провоцируют полицию на проспекте Ваграм и площади Маршала Жюэна. Это кварталы, находящиеся примерно в 20 минутах ходьбы от Елисейских полей. Манифестанты пытаются прорвать кордон полиции и пройти к площади Звезды и Елисейским полям, где демонстрации запрещены. Полиция широко применяет слезоточивый газ, пускает в ход дубинки. Большая часть проспекта Ваграм заполнена в настоящее время облаками газа.

Столкновения радикальных манифестантов с полицией проходят также в Лионе (центральная часть страны). Там стражи порядка оттеснили манифестантов из центра города, где должен пройти финиш одного из этапов международной велогонки "Тур де Франс". Используя гранаты со слезоточивым газом, полиция держит манифестантов на дистанции от центральных улиц и площадей.

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