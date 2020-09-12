Силовики пока не вмешиваются и марш оппозиции в Минске продолжается
17:20 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марш оппозиции Белоруссии по центральным районам Минска продолжается, сотрудники правоохранительных органов пока не пытаются его остановить.
Как передают с места событий корр. ТАСС, две колонны демонстрантов, в основном женщины, соединились у здания минского цирка, перешли по мосту через реку Свислочь, дошли до площади Победы и направились дальше по проспекту Независимости, в сторону от центра города. В колоннах движется несколько тысяч человек.
Накануне организаторы акции протеста пообещали провести в субботу "самый громкий и массовый женский марш". Они рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".
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