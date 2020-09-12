Наблюдатели отмечают в ходе выборов увеличение количества фейков
18:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наблюдатели в ходе выборов разного уровня, которые проходят с 11 по 13 сентября в российских регионах, отмечают увеличение количества информационных фейков по сравнению с ситуацией в преддверии общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, сообщила председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова журналистам в субботу.
"Фейков мы сейчас фиксируем порядка 40 в динамике. Хочу отметить, что это значительно больше тех показателей, которые у нас были в июне этого года, когда проводились кампания и непосредственно процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ", - сказала Булгакова.
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