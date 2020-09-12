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В Великобритании возобновились испытания вакцины от нового коронавируса

18:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека"), возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.

"Клинические испытания AZD1222 - вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета - возобновились в Великобритании после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердила, что это безопасно, - сказано в документе. - 6 сентября в ходе стандартного процесса оценки хода испытаний нами было принято добровольное решение временно остановить вакцинацию добровольцев в рамках глобальных испытаний вакцины, чтобы независимые комиссии и регулирующие органы смогли изучить данные о безопасности препарата. Британская комиссия завершила свое расследование и доложила MHRA, что возобновление испытания в Соединенном Королевстве не сопряжено с риском".

Третья фаза клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР, Японии и России была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. В компании отмечали, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Пауза в ходе испытаний вакцины уже делалась в июле.

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