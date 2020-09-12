В Минске задержаны двое журналистов польского телеканала "Белсат"

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое журналистов польского телеканала "Белсат", вещающего на территорию Белоруссии, задержаны в Минске

"Екатерина Андреева и Макс Калитовский задержаны на улице Немига в ходе освещения акции [под названием "самый громкий и массовый женский марш"]. Их усадили в микроавтобус и отвезли в УВД Октябрьского района", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома информацию подтвердили.

По данным правозащитного центра "Весна", в ходе субботней акции протеста женщин уже задержаны более 30 человек.