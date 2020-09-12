В Самарской области выставлены на торги полуторамиллиардные долги предприятия «Автозаводстрой»

19:05

В Тольятти (Самарская область) на торги выставляют долги компании «Автозаводстрой» к Тольяттихимбанку (ТХБ) и компании Valeo (Валео сервис). Об этом 12 сентября сообщает сетевое издание Инфо24.

По данным источника Инфо24, выставление долгов на торги вызвано тем, что новые игроки включились в сложную ситуацию вокруг предприятия «ТольяттиАзот», в связи с которой возбуждено уже не одно уголовное дело. Кроме того, источники издания не исключают, что уже действующие участники конфликта пытаются через банкротство Тольяттихимбанка без прямого участия получить возможность контроля над предприятием с помощью аффилированных лиц. Инфо24 отмечает, что общая сумма долговых претензий составляет свыше полутора миллиарда рублей.