На турецкую провинцию Анкара обрушился мощный ураган
19:20 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный ураган обрушился в субботу вечером на турецкую провинцию Анкара. Как сообщает Главное управление метеорологии Турции, непогода продлится не менее двух часов.
"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее днем в субботу на город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы, обрушилась песчаная буря, в результате которой населенный пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак.
Между тем, как убедился корр. ТАСС, до Анкары песчаная буря до сих пор так и не дошла. В столичном районе Чанкая местами моросит дождь, порывы ветра, согласно данным метеорологов, достигают 7,2 м/с. Видимость над городом значительно ухудшилась. Однако, несмотря на непогоду, жители турецкой столицы продолжают ходить по улицам и ездить по дорогам на автомобилях.
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