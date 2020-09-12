Из-за решения Манамы нормализовать отношения с Израилем Палестина отозвала своего посла из Бахрейна
20:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестина отозвала своего посла из Бахрейна в связи с решением Манамы нормализовать отношения с Израилем. Как сообщил в субботу телеканал "Аль- Джазира", палестинский посол покинул столицу королевства.
11 сентября президент США Дональд Трамп объявил о достижении при американском посредничестве договоренности между Бахрейном и Израилем об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.
Палестина жестко осудила решение двух арабских государств нормализовать отношения с Израилем. Практически сразу после объявления из Абу-Даби был отозван палестинский посол.
НОВОСТИ
- 20:10 12.09.2020
- В Новороссийске опечатали урну для голосования из-за вброса пустых листов
- 19:20 12.09.2020
- На турецкую провинцию Анкара обрушился мощный ураган
- 19:10 12.09.2020
- В возрасте 88 лет умер известный британский дизайнер Теренс Конран
- 19:05 12.09.2020
- В Самарской области выставлены на торги полуторамиллиардные долги предприятия «Автозаводстрой»
- 19:00 12.09.2020
- По факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом проводится проверка - СК РФ
- 18:20 12.09.2020
- В Минске задержаны двое журналистов польского телеканала "Белсат"
- 18:10 12.09.2020
- В Великобритании возобновились испытания вакцины от нового коронавируса
- 18:00 12.09.2020
- Наблюдатели отмечают в ходе выборов увеличение количества фейков
- 17:20 12.09.2020
- Силовики пока не вмешиваются и марш оппозиции в Минске продолжается
- 17:10 12.09.2020
- В Париже в день манифестаций "желтых жилетов" полиция задержала 200 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать