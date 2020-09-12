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Из-за решения Манамы нормализовать отношения с Израилем Палестина отозвала своего посла из Бахрейна

20:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестина отозвала своего посла из Бахрейна в связи с решением Манамы нормализовать отношения с Израилем. Как сообщил в субботу телеканал "Аль- Джазира", палестинский посол покинул столицу королевства.

11 сентября президент США Дональд Трамп объявил о достижении при американском посредничестве договоренности между Бахрейном и Израилем об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестина жестко осудила решение двух арабских государств нормализовать отношения с Израилем. Практически сразу после объявления из Абу-Даби был отозван палестинский посол.

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