В Новороссийске опечатали урну для голосования из-за вброса пустых листов
20:10 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный вбросил в урну для голосования на избирательном участке 3708 в Новороссийске пустые листы бумаги, в данный момент урна опечатана. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Появилось видео в сети, где был организован якобы вброс бюллетеней, это участок 3708 в Новороссийске. Действительно, на видеозаписи было видно, что подбегает человек и вбрасывает какие-то листы в урну для бюллетеней", - пояснил Григорьев.
"Проверяла данный факт наша Общественная палата Краснодарского края. Выяснилось, что во время санитарной обработки помещения вбежал неизвестный человек и вбросил в урну для голосования чистые листы, это не были бюллетени, но, тем не менее, факт зафиксирован. В данный момент ящик с этими бюллетенями опечатан, отдельно этот вопрос будет рассматриваться избирательной комиссией", - подчеркнул председатель координационного совета.
Он добавил, что в ОП РФ оценивают данный случай как намеренную провокацию.
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