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Главный бой турнира ММА в поддержку Максима Шугалея выиграл Заур Гаджибабаев

20:40 12.09.2020

Турнир по смешанным единоборствам прошел 11 сентября на «Тинькофф Арене». Выходом на ринг борцы оказали жест поддержки российскому социологу, которого уже больше года незаконно удерживают в ливийской тюрьме «Митига».

Продолжительный напряженный бой, технический нокаут – и непростая победа в финальном поединке турнира досталась бойцу из Азербайджана Зауру Гаджибабаеву. Хотя, по признанию спортсмена, его противник Исмаил Сагов оказал достойное сопротивление, да и недостаток тренировок в период пандемии дали о себе знать, снова выйти на ринг было нелегко.

Всего этим вечером зрители увидели 10 поединков между спортсменами 6 весовых категорий. В числе победителей - российские бойцы Вадим Малыгин, Мири Садыгов, Александр Подмарев. Специальный гость турнира всемирно известный боец Александр Шлеменко отметил, что ему понравились все бои, хотя и ошибок у спортсменов он заметил достаточно, есть над чем работать.

Спортивные баталии под крышей «Тинькофф Арены» были организованы в поддержку российского социолога Максима Шугалея. В 2019 году он был похищен в Ливии террористической группировкой. До сих пор его незаконно удерживают в частной тюрьме, где он подвергается жестоким пыткам. Своим участием в турнире именитые борцы обратили внимание на эту страшную ситуацию.

Между тем, зрителями уникального турнира ММА стали заслуженные спортсмены, ведущие, модели. В числе почетных гостей – двукратная чемпионка мира по каратэ киокусинкай Ксения Доронина, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу и двукратный по тайскому боксу Вячеслав Тисленко, «Миссис Санкт-Петербург» 2019 года Марина Недыбина, диджей радиостанции «FM78» Алексей Зацепилов. Многие из пришедших отметили важность такого события и выразили надежду, что Максим Шугалей будет спасен. «Мы поддерживаем Максима и очень надеемся, что его все-таки выпустят. Мы должны поддерживать своих россиян всегда и везде. Я прошу весь наш русский народ объединиться и защитить сограждан», — поделилась Ксения Доронина.

История Максима Шугалея стала известна широкой общественности после выхода в мае фильма «Шугалей». В начале сентября была презентована его вторая часть. Остросюжетный боевик, основанный на реальных событиях, тронул сердца зрителей по всему миру. В социальных сетях прошел масштабный флешмоб с участием звезд российского шоу-бизнеса, артистов и блогеров. Они разметили на своих личных страничках фото и видео с хэштегом #русскиенесдаются.

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