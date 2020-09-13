Помпео озабочен заходами на Кипр кораблей ВМФ России
09:00 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом российских военных кораблей в порты острова.
"Я выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты", - приводит пресс-служба Госдепартамента высказывания Помпео в беседе с журналистами. Помпео утверждал, что якобы все российские военные корабли, заходящие в кипрские порты, не проводят гуманитарных миссий в Сирии. Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь не привел.
"Мы попросили президента учесть наши озабоченности", - сказал шеф американской дипломатии.
НОВОСТИ
- 09:50 13.09.2020
- В Петербурге закрыли защитную дамбу в ожидании сильного шторма
- 09:30 13.09.2020
- В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10С
- 09:15 13.09.2020
- Британские власти собираются подправить часть норм в области прав человека, принятых в Европе
- 20:40 12.09.2020
- Главный бой турнира ММА в поддержку Максима Шугалея выиграл Заур Гаджибабаев
- 20:10 12.09.2020
- В Новороссийске опечатали урну для голосования из-за вброса пустых листов
- 20:00 12.09.2020
- Из-за решения Манамы нормализовать отношения с Израилем Палестина отозвала своего посла из Бахрейна
- 19:20 12.09.2020
- На турецкую провинцию Анкара обрушился мощный ураган
- 19:10 12.09.2020
- В возрасте 88 лет умер известный британский дизайнер Теренс Конран
- 19:05 12.09.2020
- В Самарской области выставлены на торги полуторамиллиардные долги предприятия «Автозаводстрой»
- 19:00 12.09.2020
- По факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом проводится проверка - СК РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать