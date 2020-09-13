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Помпео озабочен заходами на Кипр кораблей ВМФ России

09:00 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом российских военных кораблей в порты острова.

"Я выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты", - приводит пресс-служба Госдепартамента высказывания Помпео в беседе с журналистами. Помпео утверждал, что якобы все российские военные корабли, заходящие в кипрские порты, не проводят гуманитарных миссий в Сирии. Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь не привел.

"Мы попросили президента учесть наши озабоченности", - сказал шеф американской дипломатии.

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