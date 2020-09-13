Британские власти собираются подправить часть норм в области прав человека, принятых в Европе

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Об этом в субботу в своей электронной версии сообщила газета "Санди телеграф".

По ее данным, британское правительство работает над предложениями по ограничению действия законодательства о правах человека в тех сферах, где судебные органы "перестарались" с его применением. Обсуждаемые меры, в частности, касаются исключений из закона о правах человека 1998 года. Это может лишить мигрантов и беженцев возможности использовать законодательство, чтобы избежать депортации, но в то же время защитит британских военных от обвинений, связанных с их деятельностью за рубежом.

Как отмечает издание, планы правительства могут привести к новым противоречиям с Евросоюзом, поскольку Брюссель требует от Великобритании придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.