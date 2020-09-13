0
0
29
НОВОСТИ

В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10С

09:30 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 10 градусов. По сообщению синоптиков, в столице ожидается юго- западный ветер со скоростью 12-17 м/с, который затем сменит направление на северо-западное.

В Подмосковье во вторник термометр покажет от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в Московской области может опуститься до плюс 7 градусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 13.09.2020
В Петербурге закрыли защитную дамбу в ожидании сильного шторма
0
29
09:15 13.09.2020
Британские власти собираются подправить часть норм в области прав человека, принятых в Европе
0
61
09:00 13.09.2020
Помпео озабочен заходами на Кипр кораблей ВМФ России
0
72
20:40 12.09.2020
Главный бой турнира ММА в поддержку Максима Шугалея выиграл Заур Гаджибабаев
0
639
20:10 12.09.2020
В Новороссийске опечатали урну для голосования из-за вброса пустых листов
0
695
20:00 12.09.2020
Из-за решения Манамы нормализовать отношения с Израилем Палестина отозвала своего посла из Бахрейна
0
541
19:20 12.09.2020
На турецкую провинцию Анкара обрушился мощный ураган
0
606
19:10 12.09.2020
В возрасте 88 лет умер известный британский дизайнер Теренс Конран
0
533
19:05 12.09.2020
В Самарской области выставлены на торги полуторамиллиардные долги предприятия «Автозаводстрой»
0
590
19:00 12.09.2020
По факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом проводится проверка - СК РФ
0
568

Возврат к списку