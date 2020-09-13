В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10С
09:30 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 10 градусов. По сообщению синоптиков, в столице ожидается юго- западный ветер со скоростью 12-17 м/с, который затем сменит направление на северо-западное.
В Подмосковье во вторник термометр покажет от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в Московской области может опуститься до плюс 7 градусов.
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