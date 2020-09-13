Суточный прирост заболевших COVID-19 в России немного снизился
10:50 13.09.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией В России составил 5,45 тыс. случаев, умерли за сутки 94 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 449 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1283 (23,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Суточный прирост снова немного снизился. Накануне в России было 5 488 новых случаев, 11 сентября - 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с начала августа. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 умерших и 876 225 выписанных (2 690 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 008.
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