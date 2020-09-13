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В Минске снова собираются перекрывать улицы в связи с протестами

12:38 13.09.2020 Источник: Интерфакс

В Минске увеличено число нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД, сообщила агентству "ИНТЕРФАКС-ЗАПАД" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в воскресенье.

"В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД", - проинформировала Чемоданова.

"В течение дня будут перекрыты проспекты города", - добавила она.

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