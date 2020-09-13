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Хакеры атакуют сайт ЦИК России практически круглосуточно - Булаев

13:49 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакерские атаки в ходе единого дня голосования осуществляются практически круглосуточно, в основном они направлены на сайт ЦИК России. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

"Хакерские идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт", - сказал Булаев. При этом комиссия не зафиксировала кибератак на систему ГАС "Выборы". "Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно", - уверен он.

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