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Протестующих в Минске начали задерживать еще до начала марша

14:00 13.09.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники силовых структур в Минске начали задерживать людей по дороге на несанкционированную оппозиционную акцию.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, трое мужчин задержаны на улице Маяковского. Они направлялись в сторону площади Независимости, несли национальные белорусские бело-красно-белые флаги (символика используется оппозицией).

Возле них остановился проезжавший мимо черный микроавтобус без номеров, оттуда вышли несколько мужчин в балаклавах и черном камуфляже, отняли у сторонников оппозиции флаги, уложили мужчин на землю, а затем отвели их в микроавтобус.

В преддверии масштабной несанкционированной акции оппозиционно настроенных граждан, которая ожидается в воскресенье, в Минске усилены меры безопасности.

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