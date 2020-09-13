Между Бахрейном и Израилем будет установлено прямое авиасообщение
16:30 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямое воздушное авиасообщение будет установлено между Израилем и Бахрейном в результате договоренностей о нормализации отношений. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"В пятницу мы договорились об установлении мирных отношений между Бахрейном и Израилем, об установлении официального мира с полными дипломатическими отношениями и всем, что из этого вытекает. Это будет теплый мир, мир экономический в дополнение к политическому, мир между народами. Будет оживленное прямое воздушное сообщение между странами", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.
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