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Между Бахрейном и Израилем будет установлено прямое авиасообщение

16:30 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямое воздушное авиасообщение будет установлено между Израилем и Бахрейном в результате договоренностей о нормализации отношений. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В пятницу мы договорились об установлении мирных отношений между Бахрейном и Израилем, об установлении официального мира с полными дипломатическими отношениями и всем, что из этого вытекает. Это будет теплый мир, мир экономический в дополнение к политическому, мир между народами. Будет оживленное прямое воздушное сообщение между странами", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.

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