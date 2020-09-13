Человека, стрелявшему в шерифов в Клифорнии Трамп предложил казнить

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал вынести смертный приговор стрелявшему в двоих заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в случае, если находящиеся в больнице стражи порядка умрут. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Если они (заместители шерифа - прим. ТАСС) умрут, убийцу нужно быстро осудить на смертную казнь. Это единственный способ это остановить!" - заявил он.

Двое заместителей шерифа в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения и были доставлены в местную больницу. Врачи в настоящее время борются за их жизнь.