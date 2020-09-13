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Российский омбудсмен не выявила нарушений на избирательных участках Подольска

17:47 13.09.2020

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила несколько избирательных участков в подмосковном Подольске в ходе Единого дня голосования. Нарушений не выявлено, сообщается на сайте администрации округа.

В рамках мониторинга за соблюдением избирательных прав граждан Москалькова побывала на избирательных участках, расположенных в ДК "Октябрь", Гимназии имени Подольских курсантов и в Климовском доме-интернате. Она отметила, что соблюдены противоэпидемические меры, имеется свободный доступ к урнам, нарушений на данном участке не выявлено. На участке №2338 в ДК "Октябрь" Москалькова пообщалась с избирателями, членами избирательной комиссии и наблюдателями.

"Конституционные права, правила и условия организации избирательных участков соответствуют всем необходимым нормам. Я беседовала с наблюдателями от партий "Яблоко", ЛДПР и конкретного депутата, который выдвигается на этой территории в муниципальный законодательный орган. Ни у кого из них не было ко мне вопросов, они сообщили об отсутствии жалоб, что с начала открытия участков все проходит спокойно, в штатном режиме", - сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, о нарушениях можно сообщить ей, уполномоченному по правам человека в Московской области Екатерине Семеновой или членам штаба, которые работают в течение месяца.

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