В Бресте протестующих разгоняли водометом
18:00 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте. Соответствующее видео распространил телеграм-канал сетевого издания tut.by.
Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
В Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.
Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.
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