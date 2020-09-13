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В Бресте протестующих разгоняли водометом

18:00 13.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте. Соответствующее видео распространил телеграм-канал сетевого издания tut.by.

Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

В Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.

Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.

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