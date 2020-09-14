"Группа ГАЗ" начала продажи автомобилей "ГАЗель NEXT" во Вьетнаме

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"Группа ГАЗ", крупнейший российский производитель коммерческой техники, начала продажи автомобилей "ГАЗель NEXT" во Вьетнаме. Компания создала сеть продаж и обслуживания автомобилей, которая включает 14 дилерских центров по всей территории страны.

Линейка продаж включает цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест. Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Автомобили сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

Девять дилерских компаний обеспечивают продажи и обслуживание автомобилей в 14 центрах на территории Вьетнама. Представители дилерской сети прошли обучение и аттестацию по обслуживанию автомобилей. Создан центральный склад запасных частей в городе Дананг, обеспечивающий оперативную доставку деталей во все сервисные центры страны.

"Во Вьетнаме мы стартовали с продажами легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT", следующим шагом будет создание сборочного производства машин ГАЗ и выход на рынок средних и больших автобусов, - сообщил директор по экспорту "Группы ГАЗ" Леонид Долгов. - Вьетнам имеет для нас стратегическое значение с точки зрения создания производственной площадки для организации поставок нашей техники на рынок Юго-Восточной Азии. Все складывается не так быстро, как мы планировали, но мы на верном пути и уверены, что этот проект будет успешным. Автомобили ГАЗ поколения NEXT сегодня - самая востребованная марка у российских предпринимателей. Я надеюсь, что и потребители во Вьетнаме оценят исключительную функциональность и эффективность наших машин".

"Вьетнам - это вторая страна в мире после Турции, где мы представляем марку ГАЗ напрямую, а не через независимых дистрибьюторов, - обратила внимание генеральный директор компании ГАЗ во Вьетнаме Наталия Варюхина. - Это позволяет нам максимально контролировать все процессы, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания автомобилей, и при организации местного производства обеспечивать соответствие машин всем стандартам качества. Сегодня у нас сформирована отличная команда, представленная вьетнамскими сотрудниками и представителями ГАЗ из России; подписаны соглашения с девятью вьетнамскими автодилерами, которые обеспечивают продажи и высококлассное обслуживание автомобилей ГАЗ на территории всей страны, начата подготовка сборочного производства. Хочу отметить важный фактор, который делает наш проект успешным, - это очень дружелюбное и теплое отношение вьетнамцев к нашей стране. Мы постараемся оправдать доверие покупателей к российскому продукту".

Сегодня в команде "Группы ГАЗ" в Дананге работает штат вьетнамских сотрудников, контролирующих ключевые направления: продажи, маркетинг, запчасти, сервис, логистика, финансы, а также подготовка производства.