Массовые вбросы в соцсети фейковой информации о выборах выявило МВД РФ
19:22 13.09.2020
МВД России выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов. Об этом сообщил в воскресенье первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Из некоторых [сообщений о нарушениях] <...> мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ", - сказал Горовой, выступая в ЦИК.
"По состоянию на сегодняшний день с начала избирательной кампании всех уровней в органы внутренних дел поступило 2 539 сообщений разной направленности. За сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00", - сказал он.
По словам Горового, эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней.
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