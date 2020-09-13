Массовые вбросы в соцсети фейковой информации о выборах выявило МВД РФ

19:22

МВД России выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов. Об этом сообщил в воскресенье первый замглавы ведомства Александр Горовой.

"Из некоторых [сообщений о нарушениях] <...> мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ", - сказал Горовой, выступая в ЦИК.

"По состоянию на сегодняшний день с начала избирательной кампании всех уровней в органы внутренних дел поступило 2 539 сообщений разной направленности. За сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00", - сказал он.

По словам Горового, эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней.