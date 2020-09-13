Неподалеку от Минск-арены были слышны выстрелы - СМИ

19:26 Источник: Интерфакс

Неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от Минск-арены.

Как передает корреспондент "Интерфакса", мужчина в черном камуфляже и бронежилете, а также балаклаве с группой из еще четырех мужчин в штатском вышли из микроавтобуса без номеров и направились в сторону участников несанкционированной акции оппозиции рядом с Минск-ареной. При этом один из них произвел выстрелы в воздух из ружья, люди в панике разбежались.

Информации о пострадавших, а также о личности стрелявшего и его принадлежности к какой-либо из силовых структур пока нет.