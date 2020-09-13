Выяснилось, что в Минске в воздух стрелял сотрудник милиции

20:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в воскресенье в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

"Некоторые источники в интернете около 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук, похожий на выстрел", - написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - пояснила представитель МВД.