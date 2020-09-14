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Новый пакет мер экономической помощи в условиях пандемии готовят власти Гонконга

08:05 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга в скором времени намерены принять новый пакет мер экономической помощи, направленный на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на главного секретаря местной администрации (второй по значимости пост) Мэттью Чжана.

По его словам, данное предложение до конца текущего месяца будет направлено на рассмотрение Законодательного совета Гонконга. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Ранее в этом году правительство Гонконга уже приняло пакет мер экономической помощи в размере 290 млрд гонконгских долларов (37,2 млрд долларов США). В частности, в нем предусматривалась выплата по 10 тыс. гонконгских долларов (1 290 долларов США) всем жителям этого специального административного района КНР.

Пандемия нанесла новый удар по экономике Гонконга, которая вступила в стадию рецессии еще осенью прошлого года из-за массовых антиправительственных протестов. Во втором квартале текущего года территория столкнулась с падением ВВП на уровне 9%, рост безработицы превысил 6%. В нынешнем финансовом году власти ожидают рекордного в истории дефицита бюджета.

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