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Максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире за сутки зафиксировала ВОЗ

08:20 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 28,6 млн, увеличившись за 24 часа почти на 308 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 5,6 тыс. и превысило 917 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 13 сентября, в мире были зарегистрированы 28 637 952 инфицированных и 917 417 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 307 930, число умерших увеличилось на 5 537.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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