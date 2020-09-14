Два человека погибли при обрушении породы в шахте в Кемеровской области

09:00 Источник: Lenta.ru

В результате обрушения горной породы в шахте в Кемеровской области погибло два человека. Об этом сообщает Life. ЧП произошло на угольной шахте «Чертинская-Коксовая».

В момент происшествия под землей находились 95 человек. 87 работников эвакуировались, еще шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.

В свою очередь, источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что подтверждена гибель одного человека, второй числится пропавшим без вести. На месте ЧП работают 31 спасатель и семь единиц техники. Lenta.Ru