Два человека погибли при обрушении породы в шахте в Кемеровской области
09:00 14.09.2020 Источник: Lenta.ru
В результате обрушения горной породы в шахте в Кемеровской области погибло два человека. Об этом сообщает Life. ЧП произошло на угольной шахте «Чертинская-Коксовая».
В момент происшествия под землей находились 95 человек. 87 работников эвакуировались, еще шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.
В свою очередь, источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что подтверждена гибель одного человека, второй числится пропавшим без вести. На месте ЧП работают 31 спасатель и семь единиц техники. Lenta.Ru
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